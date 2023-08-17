Azerbaycan, Ermenistan'ın suçlamalarını reddetti

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Azerbaycan'ın doğal egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti ve bölgede barış, istikrar ve işbirliği için bir fırsat olduğuna inandıklarını ifade etti.

Önal, Azerbaycan'ın Laçın Yolu'nun silahlı gruplar ve yasa dışı madencilik için kötüye kullanıldığı yönündeki endişelerini vurguladı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, Azerbaycan'ın Karabağ'da yaşayan Ermenilere yardım için başka bir yol tahsis ettiğini de belirtti.

Ancak, Ermenistan'ın uluslararası toplumu yanıltma çabalarına devam ettiğini ve Laçın Koridoru'nun yakın zamanda açıldığını dile getirdi.

Ermenistan'ın iddiaları doğrultusunda talep ettiği toplantının, bölgedeki uzun süreli sorunlar ve son çatışmaların ardından Bakü merkezli Kızılhaç'ın insani yardımı reddedilmesiyle çeliştiği belirtildi.

Azerbaycan'ın BM Daimi Temsilcisi Yaşar Aliyev, bölgedeki Ermeni vatandaşların sosyal medyada paylaştığı mutluluk görsellerini Konsey üyeleriyle paylaşarak, iddiaların aksine bölgenin açlıkla karşı karşıya olmadığını belirtti.

Laçın Yolu, Azerbaycan'ın güvenlik endişeleri nedeniyle bir süre kısıtlamalara tabi tutulmuştu. Azerbaycan yönetimi, bu yol yerine başka bir yolun kullanılmasını teklif etti, ancak Ermenistan bunu reddetti ve BMGK'de toplantı talebinde bulundu.