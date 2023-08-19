Azerbaycan'dan Zengezur Koridoru ile ilgili açıklama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hikmet Hacıyev Zengezur Koridoru ile ilgili CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hikmet Hacıyev Zengezur Koridoru ile ilgili Azerbaycan'ın bu yolu açmaya hazır olduğunu ancak Ermenistan'ın kritik projeyi engellemek için elinden geleni yaptığını öne sürdü.

Haciyev sözlerinin devamında "Ermenistan bu iddialarına bir son verirse, arazi iddialarını bitirirse, Azerbaycan ve Türkiye senkron şekilde sınırlarını açar ve Ermenistan da bundan faydalanabilir. Maalesef bugüne kadar Ermenistan bu sınırların açılmasına elinden gelen tüm engellemeyi yapmaktadır" dedi.