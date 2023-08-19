Şiraz terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama

Fars eyaletindeki Şiraz kentinde yaşanan terör saldırısı hakkında basın mensuplarına konuşan İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatib, olayla bağlantılı son teröristin yakalandığını duyurdu.

Terör eyleminin bölge ülkelerinden birinde koordine edildiğini aktaran Hatib, ''Bu konu teröristin vatandaşı olduğu ülkeye gidilerek takip edilecek. İstihbarat paylaşımı için hazırlıklar yapıldı.'' dedi.

Hatib, bu konuya dair yeni bilgilerin uygun bir zamanda kamuya aktarılacağını söyledi.

Daha önce Fars vali yardımcısı İsmail Kızılsofla, Şiraz kentinde yaşanan terör olayına ilişkin yaptığı açıklamada, ''Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 11 oldu.'' demişti.

Şah Çerağ Türbesi’ne 13 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi şehit düştü, 7 sivil de yaralandı.

26 Ekim 2022'de de Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düşmüş, 40 sivil de yaralanmıştı.

Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.