Şah Çerağ Türbesi terör saldırısı dizi oluyor

İran Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı Simafilm Merkezi Başkanı Mehdi Nagaviyan, 2022'de Şah Çerağ Türbesi'ne yönelik düzenlenen terör saldırısının dizi olacağını duyurdu.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz 13 Ağustos'ta Şah Çerağ Türbesi'ni hedef alan terör saldırısında 2 kişi şehit düştü, 8 sivil de yaralandı.

26 Ekim 2022'de de bu türbeye düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düşmüş, 40 sivil de yaralanmıştı.

Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.