Şiraz'daki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı artıyor

Fars Eyaleti Başyargıcı kazım Musevi, Şiraz kentinde yaşanan terör olayı hakkında yeni bilgiler verdi.

Musevi, ''Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 20 oldu.'' dedi.

Ne olmuştu?

Şah Çerağ Türbesi’ne 13 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi şehit düştü, 7 sivil de yaralandı.

Fars Eyaleti Başyargıcı Hüccetülislam Seyyid Kazım Musevi, terör olayı hakkında yaptığı son açıklamada, teröristlerin hücre evinin tespit edildiğini belirterek, ''Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı. İstihbarat ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucu gözaltına alınanların hepsi yabancı uyruklu.’’ dedi.

26 Ekim 2022'de de Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düşmüş, 40 sivil de yaralanmıştı.

Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.