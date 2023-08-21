Ayetullah Hamanei, genç güreşçilere teşekkür etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Dünya Genç Güreş Şampiyonası'nda İran’a madalya getiren milli sporculara teşekkür etti.

Ayetullah Hamanei'nin mesajda, "Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın aziz gençleri elde ettiği zaferle İran milletini sevindirdi. Son iki haftada madalya kazanan genç serbest ve grekoromen güreş milli takımlarına teşekkür ederim." ifadelerine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de, dünya şampiyonu olan İran Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı tebrik etmişti.

Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 63 kilogram’da milli güreşçi Ahmedrıza Muhsinnejad, 77 kilogram’da Alirıza Abduli ve 130 kilogram’da Ferdin Hedayeti altın, 82 kilogram’da Yasin Yezdi ve 87 kilogram’da Abolfazl Çobani gümüş, 60 kilogram’da Emirrıza Dehbozorgi bronz madalya kazandı.