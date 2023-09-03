  1. İran
3 Eyl 2023 11:01

Ayetullah Hamanei'nin huzurunda 'Erbain' matem töreni düzenlenecek

Ayetullah Hamanei'nin huzurunda 'Erbain' matem töreni düzenlenecek

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda Erbain matem töreni düzenlenecek.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda üniversite öğrencilerinin katılımıyla matem töreni düzenlenecek.

Bu merasim Çarşamba günü Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yakınının şehit edilişlerinin yıldönümünün 40'ıncı günü olan Erbain günü ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

News Code 1911367

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