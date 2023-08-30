İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Hükümet Haftası" dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraberindeki bakanlar kurulu üyeleri ile Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi’nde görüştü.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Devrim şehitleri Recayi ve Bahoner’i anarak, bu iki şehidin Allah’ın rızası ve halk için çalıştığını söyledi.

Ayetullah Hamanei, “Dolayısıyla Allah'ın rızasını kazanmak, halk için çalışmak hükümetlerimizin kod adı olmalı” dedi.

İnsanların geçim meselesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamanei, yaptırımların etkisiz hale getirilmesinin en önemli göstergesinin enflasyonun düşürülmesi olduğunu belirterek, “Yaptırımların çoğu insanların geçim kaynaklarını hedef almayı amaçlıyor; Müzakerelerle birlikte yaptırımlar da etkisiz hale getirilmeli” ifadelerinde bulundu.

Devrimin Lideri Ayetullah Hamanei, hükümetin dış politika alanındaki faaliyetini takdirle karşılayarak, hükümet yetkililerine hitaben, “Benimsediğini komşularla ilişki politikası çok iyi bir politikadır. Bu politika devam etmelidir. Komşularımızın hiçbiri ile ihtilafımız olmamalı. Bütün anlaşmazlıklar işbirliğine dönüşmeli” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, İran’ın kısa sürede iki önemli uluslararası kuruma (ŞİÖ ve BRICS) üye olmasını büyük bir başarı olarak nitelendirdi.