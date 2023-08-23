Wagner liderinin içinde bulunduğu uçak düştü

Rusya'nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtildi.

TASS’ın, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberde, Prigojin’in Tver’de düşen özel jette bulunduğu belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesine düşmesi sonucu 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişi öldü." açıklamasında bulundu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'dan yapılan yazılı açıklamada da kazanın nedenlerini soruşturmak için özel bir komisyonun kurulduğu belirtildi.

Düşen Embraer 135 tipi özel jetin MNT-Aero” adlı taşımacılık şirketine ait olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti’nin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, uçağın enkazında 8 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.

İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

AA