Rusya'dan Cidde'ye giden ilk yük treni İran'ın güneyine ulaştı

Rusya'dan Suudi Arabistan'a giden ilk yük treni İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'na ulaştı. Gargolar buradan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine taşınacak.

42 konteyner yüklü vagonla Rusya'dan hareket eden tren, Kazakistan, Türkmenistan ve İran üzerinden transit olarak Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridoru boyunca Rusya’dan Suudi Arabistan’a doğru yola çıkmıştı.

İranlı yetkililer gümrük tarifelerinin düşürülmesi sonucunda malların Kuzey-Güney koridoru boyunca transit geçiş maliyetinin neredeyse yarı yarıya düştüğünü vurguluyor.

Koridor, 2000 yılında kuruldu

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, 12 Eylül 2000'de İran, Rusya ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda aralarında Azerbaycan ve Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke daha bu projeye katıldı.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile Hindistan'dan Rusya'ya, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.