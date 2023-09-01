İran, Moskova Uluslararası Kitap Fuarı’nda

İran, 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenen 36. Moskova Uluslararası Kitap Fuarı’na katıldı.

Kitap fuarında İran'dan çeşitli yayınevlerine ait yaklaşık 1000 yapıtın sergilendiği öğrenildi. Bunlardan yaklaşık 250 kitap başlığı Farsça'dan Rusça'ya çevrilmiş kaynakları içermektedir.

Moskova Uluslararası Kitap Fuarı'nın bu döneminde İran standının programları da dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler arasında özel toplantılar, kitapların tanıtılması, yayıncılar, yazarlar ve sergi yetkilileri ile toplantılar yer alıyor.

Fuar sırasında İran ve Rusya arasında kültürel alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptına imza atıldı. Bu mutabakata göre Tahran Uluslararası Kitap Fuarı ile Moskova Uluslararası Kitap Fuarı 5 yıl boyunca birbirlerine 27 metrekarelik ücretsiz stant sağlayacak.