İranlı büyükelçi Tahran-Ankara ilişkilerini değerlendirdi

Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan İran'ın Ankara Büyükelçisi Mumammed Hasan Habibullahzade, İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iç içe olduğunu belirterek, ''Bu doğrultuda iki ülke dışişleri bakanları ve diğer yetkililerin sürekli bir araya gelmesi ikili, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları gerekiyor. Türkiye'deki seçimler nedeniyle bu süreçte yavaşlama oldu ama Sayın Fidan'ın Tahran ziyaretiyle artık bu tür görüşmeler devam edecektir” dedi.

Hakan Fidan'ın İran ziyareti

İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, Hakan Fidan'ın İran ziyareti hakkında, “Fidan’ın Tahran gezisinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla siyasi, ekonomik, ticari, bilimsel, teknolojik, kültürel, parlamenter, hukuki ve yargısal gibi konular ele alınacak. Elbette ki ortak komisyon toplantısı konusu da iki ülke dışişleri bakanlarının gündeminde olacak.” açıklamasını yaptı.

Büyükelçi Habibullahzade ayrıca, “İran ve Türkiye'nin Astana sürecine aktif bir işbirliği var. Kafkasya'da, Afganistan'da, Filistin'de ve İslam dünyasındaki gelişmeler her iki ülke için de önem taşıyor. İslamofobinin giderek artan eğilimi her iki ülke açısından da endişe verici bir durum. Bu yüzden İran ve Türkiye bu konuda ortak düşünce ve çabayı paylaşmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı Ankara'da yapılacak

İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısını hakkında da açıklamalarda bulunan Habibullahzade, ”İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısını Ankara'da düzenlenecek. Bu toplantının yedincisi geçen sene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin başkanlığında Tahran'da yapılmıştı.” diye konuştu.

İran-Türkiye Kapsamlı Uzun Vadeli İşbirliği Anlaşması

İran-Türkiye Kapsamlı Uzun Vadeli İşbirliği Anlaşması'na değinen İranlı büyükelçi, “Bu anlaşma iki ülkenin gelecekte ortak hedefleri doğrultusunda ilerlemesi için bir yol haritasıdır.” dedi.