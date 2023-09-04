Emir Abdullahiyan, Fidan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere dün Tahran'a geldi. Fidan, Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan'ın paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Bugün (3 Eylül) kardeşim Hakan Fidan'a ev sahipliği yaptım. İkili işbirliğini genişletme ve ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştık.

Türkiye ve Suriye meselesine ilişkin ise her iki tarafın endişelerini anlayarak, diplomasi yoluyla ve 4'lü toplantı çerçevesinde arabulucu olmaya hazır olduğumuzu belirttim."