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29 Ağu 2023 13:02

Kırgızistan'da Fars Dili ve İran kültürü Merkezi açıldı

Kırgızistan'da Fars Dili ve İran kültürü Merkezi açıldı

Kırgızistan Devlet Üniversitesi'nde Fars dili ve İran kültürü Merkezi açıldı.

Kırgızistan İşenalı Arabayev Devlet Üniversitesi'nde Fars dili ve İran kültürü Merkezi açıldı.

Açılış törenine Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikalarından Sorumlu  Bakan Yardımcısı Gayret İman Aliyev ve İran’ın Kırgızistan Büyükelçisi Gholam hüseyin Yadegari katıldı.

Fars Dili ve İran Kültür Merkezi'nin açılmasının amacı, İran halkının kadim kültürünü ve tarihini araştırmak, Fars dilini derinlemesine incelemek, dünyadaki ilk medeniyetlerden birinin gelenek ve göreneklerini tanımak ve aynı zamanda bu yönde eğitim gören öğrencilerin bilgisini genişletmektir.

News Code 1911268

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