İran-Mısır ilişkilerinde yeni adım

İran Seyahat ve Turizm Ofisleri Federasyonu Başkanı Hürmetullah Rafii, Mısır'a geçekleştirdiği çalışma ziyarti hakkında açıklamada bulunarak, ''Geçtiğimiz hafta Kahire'ye giderek Mısır tarafıyla turizm işbirliği sözleşmesi imzaladık. Yeni anlaşmalar kapsamında İranlı turistler Mısır Piramitleri, Zeynebiye, Kahire, İskenderiye ve diğer turistik yerleri ziyaret edebilecek ve Mısır'a seyahat seçenekleri arasında sadece Şarm El-Şeyh yer almıyor.'' dedi.

Rafii, ''Sözleşmemiz Mısır tarafıyla yapıldı ve bunu uygulamada hiçbir sorun yaşamayacağız. Mısır'a seyahat yakında ve bir ay içinde başlayacak.'' dedi.

Mısır Turizm Bakanlığı'nın, turizmi canlandırmak için İranlı turistlerin Mısır'ı ziyaret etmesini sağlayacak bir proje üzerinde çalıştığı bildirilmişti.

Mısır Turizm Tanıtma Ajansı Başkanı Sami Mahmud ise İran'ın, Mısır'a yılda 500 bin turist gönderebilecek bir kapasitesi bulunduğunu tahmin ettiklerini dile getirmişti.