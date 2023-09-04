  1. Kültür
4 Eyl 2023 17:15

İran yapımı kısa film uluslararası iki festivale katılacak

İran yapımı kısa film uluslararası iki festivale katılacak

Nesrin Muhammed Pur’un yazıp yönettiği ‘Solak’ adlı kısa film, Londra’da düzenlenen 28. Portobello ve Güney Kore’de düzenlenecek olan 15. SESIFF Film Festivali’ne katılacak.

Nesrin Muhammed Pur’un yazıp yönettiği ‘Solak’ adlı kısa film, Londra’da düzenlenen 28. Portobello ve Güney Kore’de düzenlenecek olan 15. SESIFF Film Festivali’ne katılacak

Feriba Arab'in yaptığı 15 dakikalık kısa filmin özeti şöyle:

"Meryem'in kafasında büyük bir karar vardır ve bir şeyler yapmayı planlıyor ve kendini bu işe hazırlıyor ancak..."

'Solak' 8 - 11 Haziran 2023'te ABD'nin Oklahoma eyaletinde düzenlenen 23. Uluslararası DeadCenter Film Festivali'ne katılmıştı.

1 Eylül itibariyle başlayan Uluslararası 28. Portobello Film Festivali 17 Eylül’de sona erecek.

Uluslararası 15. SESIFF Film Festivali de 14-19 Eylül tarihleri arasında Güney Kore’nin başkenti Seul’da düzenlenecek.

News Code 1911400

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