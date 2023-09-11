İran heyeti Suudi Arabistan'da UNESCO toplantısına katıldı

İran'dan bir heyetin, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Komitesi toplantısına katıldığı bildirildi.

İran, "Kervansaray" ve "Masuleh kültürel manzarası" dosyasını UNESCO dünya listesine kaydedilmesi için önerdi.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirasları Komitesi 45. genişleme toplantısı dün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da törenle başladı.

Açılış törenine Suudi Arabistan Kültür Bakanı ve Suudi Ulusal Eğitim Kültür ve Bilim Konseyi Başkanı Prens Bedir bin Abdullah bin Ferhan ile UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay katıldı.

25 Eylül’e kadar devam edecek toplantı, COVID-19 salgınından sonra çevrimdışı olarak gerçekleştirilen ilk dünya mirası konferansı olma özelliğini taşıyor.

Toplantıda 2022 yılında gözden geçirilmesi planlanan dünya mirası listesine aday olan 25 eser ve 2023 yılında aday olan 28 eser dahil olmak üzere toplam 53 eser değerlendirilecek.