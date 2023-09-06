Nijerya'da silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 12 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 12 kişi kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Katsina eyaletine bağlı Doka bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1'i kadın 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve 12 kişi kaçırıldı.

Nijerya'nın kuzeyi, silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun ve cinayet dahil birçok suça karışıyor.

Kaynak: Milli gazete