İran'da huzursuzlukları organize eden bir ağın üyeleri tespit edildi

Tesnim haber ajansının bildirdiğine göre İslam Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı ve İran İstihbarat Bakanlığı yayınladıkları ortak bildiride şunları duyurdu:

"Güvenlik güçlerinin ortak istihbarat takibiyle, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın mali desteğini alan, ABD Hükümeti'nin himayesi altında, yabancı siyasi bir unsurun yönetimi altında kadınlar arasında ağ kurmakla meşgul olan ve ayaklanmalarda rol oynamayı planlayan isyan örgütleme çetesinin bazı üyeleri, tespit edildi."

İsyan örgüt çetesi, kadın ve sivil toplum alanındaki aktivistlere yönelik sanal ve ücretsiz kurslar düzenleyerek ülke içinden ve dışından unsurları eğitti.

Bu duyuruda, söz konusu çetenin son eğitim çalıştığının bu yılın temmuz ayında "Doğu Afrika Çalışmaları Yüksek Merkezi, Londra Üniversitesi" adı ile faaliyet yürüten SOAS Üniversitesi'nde düşman medyasının muhabirlerinden biri tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz Eylül ayı sonlarında İran'ın bazı farklı bölgelerinde kargaşalar yaşandı, bu isyanların yayılmasında bazı medya ve batılı hükümetlerin rolü daha ilk günlerde ortadaydı.

Bu huzursuzluklar sırasında Amerika, Kanada ve bazen de Avrupa'nın siyasi liderleri ve Batı'nın desteklediği Farsça yayın yapan medyası, İran halkının haklarını destekleme sloganıyla isyancıları desteklemek adına ülkenin güvenliğini iyice bozdular.