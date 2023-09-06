İran'dan Siyonist Rejimin Bahreyn'de büyükelçilik açmasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Bakan Eli Cohen’in Bahreyn ziyareti ve bu rejimin Manama'da yeni büyükelçilik açmasına tepki gösterdi.

Kenani, “Siyonist rejim, derin iç kriz ve Filistinlilere karşı işlediği günlük cinayetlere ilişkin uluslararası ve insan hakları kurumlarından gelen muhalefet ve eleştirilerin yayılması nedeniyle zayıflamış, yozlaşmış ve çökmüş bir durumdayken İslam ülkelerinin işgalci rejimle herhangi bir uzlaşmaya varması, siyasi akıldan uzaktır ve bu ülkelerin Filistin milletinin vazgeçilmez haklarını destekleme yönündeki insani, ahlaki ve uluslararası sorumluluklarına aykırıdır” dedi.

Kenani, “Bazı İslami hükümetlerin cani Siyonist rejimşe uzlaşması Filistin halkının kendi topraklarını bu rejimin pençesinden kurtarma yönündeki kararlı kararlılığını bozmayacak ve sarsılmakta olan Siyonist rejimi çöküşten kurtarmayacak” ifadelerinde bulundu.

İranlı sözcü, “Bölgedeki bazı ülkelerin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmeye yönelik çok sayıda planın başarısızlıkla sonuçlanması, diğerlerine ders olabilir” ifadesini kullandı.