İran'dan ABD ile yapılan tutuklu takası anlaşması ile ilgili açıklama

El-Alem televizyon kanalına konuşan İran Yargı Erki İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garipabadi "İran ile ABD arasında yapılan görüşmeler ve anlaşmalar doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Amerikan yaptırımlarını delmek gibi haksız suçlarla tutuklanan bazı İranlı mahkumların serbest bırakılmasına karar verildi" dedi.

Garipabadi sözlerinin devamında "İran ile ABD arasında yapılan tutuklu takası ile ilgili görüşmeler ile birlikte İran'ın Güney Kore'nin bloke ettiği mali kaynakların da serbest bırakılması doğrultusunda mutabakat sağlandı. ABD ile yapılan tutuklu takası ile bloke edilen mali kaynaklar ile ilgili yapılan görüşmelerin bir biri ile hiçbir ilgisi yok" ifadesini kullandı.

İran Yargı Erki İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Garipabadi ayrıca "Serbest bırakılacak olan tutukluların sayısı ile ilgili yakın zamanda gerekli açıklamalar yapılacak" açıklamasını yaptı.