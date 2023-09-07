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7 Eyl 2023 16:10

Tümgeneral Bakıri'den Haşdi Şabi Başkanı'na teşekkür mesajı

Tümgeneral Bakıri'den Haşdi Şabi Başkanı'na teşekkür mesajı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri Haşdi Şabi Falih el Feyyaz'a gönderdiği mesajda Erbain töreninde güvenliğin sağlanmasından dolayı teşekkür etti.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri Haşdi Şabi Falih el Feyyaz'a gönderdiği mesajda Erbain töreninde güvenliğin sağlanmasından dolayı teşekkür etti.

Tümgeneral Bakıri gönderdiği mesajda "Erbain töreninin güvenli ve huzurlu bir şekilde düzenlenmesinde yardımcı olan Haşdi Şabi, Irak Ordusu ve değerli Irak halkına teşekkür ediyorum" dedi.

 Haşdi Şabi Sağlık Yönetimi Bölümü, Erbain ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için hazır durumda olduğunu bildirmişti.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

News Code 1911448

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