Avusturya: Türkiye-AB üyelik müzakereleri sonlandırılmalı

Alman Die Welt gazetesine Pazartesi günü verdiği mülakatta Nehammer, "Ankara ile Brüksel arasındaki yakınlaşmanın sürmesini destekliyoruz. Ancak Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği bizim için tahayyül edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile AB arasında yeni bir ortaklık kurulması gerektiğine dair görüşünü dile getiren Avusturya lideri, söz konusu ortaklığın karşılıklı güven esası ve ekonomik ve siyasi konularda işbirliğini temel alması gerektiğini kaydetti.

Nehammer, "Birbirimize karşı dürüst olmamız önemli. Bunun bir parçası da, yıllardır dondurulmuş durumda olan üyelik müzakerelerinin resmi olarak da sonlandırılması ve iki komşunun işbirliğini geliştirmek üzere yeni bir konsept geliştirilmesidir" diye konuştu. Türkiye'nin AB için önemli bir ortak olmayı sürdüreceğinin altını çizen Nehammer, Türkiye ve Avusturya'nın şu anda ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde "birlikte başarılı bir şekilde" çalıştıklarını ifade etti. Muhafazakar çizgideki Avusturya Halk Partisi’nin (ÖVP) lideri Nehammer, "Gelecekte de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye devam edeceğim" dedi.

Fidan'dan AB'ye çağrı gelmişti

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen hafta, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması çağrısında bulunmuştu. Çarşamba günü Ankara'da AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile görüşen Fidan, AB'nin, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için daha cesur olması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: DW Türkçe