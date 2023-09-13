İran'ın Ankara Büyükelçisi, Erbaş ile görüştü

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile bir araya geldi.

Partoday'e göre, iki komşu Müslüman ülke arasında uzun süredir devam eden ve gelişen ilişkilere değinen İranlı büyükelçi, İran ve Türkiye’nin İslam dünyasını ilgilendiren konularda tutumlarını paylaşmanın önemli olduğunu vurguladı.

Habibullahzade ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın özellikle dini kutsallıklara yapılan saygısızlıklara karşı mücadele konusunda etkili olduğun söyledi.

Diyanet başkanı Ali Erbaş ise İran ile Türkiye arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin ve işbirliğinin gelişmesini memnuniyetle karşıladığını ve İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırılara ve haksızlıklara karşı iki İslam ülkesi olan İran ve Türkiye arasında artan yakınlaşmanın, Müslüman ülkeler arasındaki birlik ve yakınlaşmanın güçlenmesine vesile olduğunu belirtti.