"Kuzey Sahili" tatbikatı Almanya'nın komutasında başladı

Haftalardır hazırlığı yapılan Kuzey Sahili (Northern Coast) tatbikatı 14 ülkeden 3 bin askerin katılımıyla Baltık Denizi'nde başladı. Komutanlığını Almanya'nın üstlendiği tatbikatın merkezi Kuzey Almanya'da Baltık kıyısında bulunan Rostock kentinde kurulurken, tatbikatın kendisi Estonya ve Letonya açıklarında yapılıyor.

Tatbikata Baltık Denizine kıyısı olan ülkelerin yanı sıra ABD, Fransa, İtalya ve Kanada'dan askerler katılıyor. 2007'den bu yana düzenli olarak yapılan “Northern Coast” tatbikatına 20 savaş uçağı ve 30 savaş gemisi ve deniz altısı katılıyor. Tatbikatın başladığı bölgede aynı zamanda Rusya'nın Kalingrad kenti bulunuyor. Bu nedenle, Rus donanmasına ait gemiler de bölgede bulunuyor.

Bu yılkı tatbikatta ağırlıklı olarak, bölgede bulunan NATO üyesi ülkelerin saldırı durumunda yardım talep ettiklerinde nasıl hareket edileceği üzerine çalışılıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde NATO'nun askeri gücü önemli ölçüde arttırılmıştı. Yine, ülkelerin alt yapısının korunması için de çeşitli planlar devreye konulmuştu. Sadece Almanya, NATO'nun doğu kanadını koruma adı altında Litvanya'ya 4 bin asker konuşlandırmıştı.

Tatbikatın komutanlığı Almanya, Danimarka, İsveç ve Finlandiya arasında dönüşümlü olarak yapılıyor.

Kaynak: Evrensel gazete