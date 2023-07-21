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21 Tem 2023 19:45

Hollanda, Türkiye'ye yönelik kısıtlamayı kaldırdı

Hollanda, Türkiye'ye yönelik kısıtlamayı kaldırdı

Hollanda'da geçici hükümet, Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik silah sevkiyatı üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı.

Euronews'a göre Hollanda hükümeti, Avrupa savunma iş birliğini öngören silah ihracat kontrollerine ilişkin "Fransız-Alman Silah Anlaşması"na (Aachen Antlaşması) katılmak üzere söz konusu adımı attığını açıkladı.

Hükümet parlamentoya gönderdiği mektupta, AB ve BM silah ihracatı kriterlerine uyarak silah ihracatını düzenleyen anlaşmaya dahil olmak istediği için bu politikayı kaldırması gerektiğini bildirdi. 

Kararın, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayı kabul etmesinden kısa süre sonra alınması dikkati çekti.

Keza karar kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatı kısıtlamaları da kaldırılıyor. 

Ankara'nın 2019'da Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyon sonrası Hollanda Türkiye'ye silah ihracatını askıya almıştı.

News Code 1910540

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