İran Büyükelçisi'nden IKBY'ye Erbain teşekkürü

IKBY Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Bu görüşmede, İran’ın Bağdat ve Erbil ilişkilerinin geliştirilmesi, Irak ile İran arasındaki güvenlik anlaşması, Erbil-Bağdat ilişkileri ve sorunların çözümü konuları ele alındı.

Görüşmede Al-ı Sadık, Irak ve IKBY ilişkilerine önem verdiğini belirterek, Erbain etkinlikleri için IKBY üzerinden Kerbela’ya giden ziyaretçileri sağladıkları kolaylıktan dolayı Neçirvan Barzani’ye teşekkür etti.

'Irak-İran güvenlik anlaşmasına bağlıyız'

Neçirvan Barzani de, komşu bir ülke olarak İran’la ilişkilerin önemine vurgu yaparak, IKBY'nin, Irak ile İran arasında yapılan güvenlik anlaşmasına bağlı olduğunu, Kürdistan Bölgesi’nden İran’a yönelik herhangi bir saldırının yapılmayacağını temin ettiklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca bölgesel konular da değerlendirildi.

Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Erbil ziyareti kapsamında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüştü.