Türkiye'de motorine büyük zam yolda

Türkiye’de yüksek enflasyon vatandaşın belini bükerken zam haberleri dur durak bilmiyor. Motorin ve benzin fiyatlarına da yeni zam bekleniyor.

Dünya gazetesinin haberine göre, 13 Eylül Çarşamba günü saat 00.01’den itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,50 TL zam gelecek. Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 TL’ye dayanacak. Fiyatlar, İstanbul’un Avrupa yakasında 37,86 TL’den 39,36 TL’ye çıkacak. Motorin İstanbul’un Anadolu yakasında 39,42 TL’den, Ankara’da 39,95 TL’den ve İzmir’de 40,16 TL’den satılacak.

Benzine de 1 tl zam bekleniyor

Motorin fiyatı Adıyaman, Hakkari, Mardin, Muş ve Van başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde 41 TL’nin eşiğine gelecek. Benzine de 1 TL civarında zam yapılabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Ekonomist Şeref Oğuz, "Benzin ve motorinde 50 TL'ye doğru. ÖTV oranları yeniden arttırılıyor. Eylül'de okul fiyatları yanı sıra akaryakıt zamları ile aylık çift hane artışlara hazır olun.. OVP hedefi şimdiden şaşmaya başlıyor. Zira kamu harcamaları, vergi ve #enerji zamları dinmek bilmiyor." açıklamasında bulundu.