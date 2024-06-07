İranlı uzman: BRICS'in uyumu Batı'yı endişelendiriyor

Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde kıdemli araştırmacı Abbas Aslani, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF 2024) kapsamında düzenlenen BRICS Uzmanlar Forumu’nda Sputnik’e verdiği demeçte, BRICS üyeleri arasındaki uyumun Batı'yı endişelendirdiğini söyledi.

Aslani, “Batı'nın, geniş toprakları, büyük nüfusu ve yüksek ekonomik potansiyeli olan önemli ülkelere yaptırımlar uygulayarak doları bir baskı aracı olarak kullandığını görüyoruz. Bu durum, BRICS üyesi ülkelerin ekonomik, kültürel ve politik alanlarda ilişkilerinin güçlenmesine neden olabilecek dolardan bağımsız finansal süreçlerin oluşumuna yol açıyor” dedi.

BRICS ülkeleri arasındaki uyumun Batı'yı endişelendirdiğine vurgu yapan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu uyum Batı'yı endişelendiriyor çünkü BRICS ülkelerine kendi çıkarlarını önceleme imkanı veriyor. BRICS başlangıçta Batı dışı dünyanın ekonomik sorunlarını çözmek için oluşturuldu. Ancak artık güvenlik konularına da önem verilmesi gerekiyor.”

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen BRICS Uzmanlar Forumu, Rossiya Segodnya uluslararası medya grubu ve Çin haber ajansı Xinhua tarafından düzenleniyor.