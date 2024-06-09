  1. İran
9 Haz 2024 14:21

Onaylanan cumhurbaşkanı adaylarının listesi İçişleri Bakanlığı'na gönderildi

Onaylanan cumhurbaşkanı adaylarının listesi İçişleri Bakanlığı'na gönderildi

İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, 14. Cumhurbaşkanlığı seçimi için onaylanan adaylar listesinin İçişleri Bakanlığı’nda gönderildiğini duyurdu.

İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif, 14. Cumhurbaşkanlığı seçimi için onaylanan adaylar listesinin İçişleri Bakanlığı’nda gönderildiğini duyurdu.

Resmi olmayan haberlere göre 6 adayın onaylandığı belirtildi.

Alireza Zakani, Said Celili, Emir Hüseyin Gazizadeh Haşımi, HüccetüIislam Mustafa Purmuhammadi, Muhammad Bakır Galibaf ve Mesud Pezeşkiyan İran Anayasayı Koruma Konseyi tarafından onaylandığı açıklandı.

Başvurusu kabul edilen cumhurbaşkanı adayı Mahmud Ahmedinejad ve Ali Laricani’nin de onaylanmadığı aktarıldı.

News ID 1917555

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