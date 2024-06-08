İran ve Irak arasında yeni sınır kapısı açılıyor

Erbil ziyaretini değerlendiren Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemdiyan, Sidekan-Kelaşin sınır kapısının açılacağını duyurdu.

Muhammed Sadık Mutemdiyan, Kürdistan Valisi İsmail Zari Kuşa, Kirmaşan Valisi Muhammed Teyib Sahrayi dahil bir grup İranlı yetkili Erbil'e ziyarette bulunmuştu.

İran heyeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile yapılan görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret alışverişi alanlarında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi, iki taraf arasında trafiğin ve turist akışının kolaylaştırılması, özellikle İranlı Kerbela ziyaretçilerinin Irak'ın güneyindeki kutsal mekanlarda karşılanmasına yönelik hazırlıkların ele alındığı bildirilmişti.

Her iki tarafın da ortak çıkarlara dayalı ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı kaydedilmişti.