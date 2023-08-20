IKBY'den İran ve Türkiye ile ticarette yeni adım

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ticaret Genel Müdürü Nevzat Şeyh Kamil, dün Süleymaniye kentine düzenlenen ''IKBY- İran Ekonomi ve Ticaret Konferansı''nda yaptığı konuşmada, ''Bakanlığımız, İran ve Türkiye ile doğrudan ticaret alanında İthal-İhraç İzni vermek için 4 kara sınır kapısında ofis kurmayı planlıyor.'' dedi.

Kamil, ''İbrahim Halil, Hacı İmran, Perviz Han ve Başmak sınır kapılarında ticari ofis açma talebimiz onaylandı.'' ifadesini kullandı.

Öte yandan IKBY İthalat ve İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Şeyh Abdurrahman, konferansta yaptığı konuşmada, ''Yıllık ticaret hacmi 6 milyar dolan olan Kürdistan Bölgesi ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek istiyoruz.'' açıklamasını yaptı.

İran ile olan ilişkileri günden güne geliştirmek istediklerini vurgulayan Abdurrahman, ‘’İran’la uzun bir sınırımız var ve ticari ilişkileri geliştirmek istiyoruz.'' diye konuştu.

IKBY ile İran arasında 7 sınır kapısı bulunuyor. Bunlardan 3’ü resmi, 4’ü ise gayrıresmi durumda. Kapılardan yıllık 4 milyar dolarlık bir gelir elde ediliyor.



