Irak direniş örgütlerinden İsrail ve ABD'ye uyarı

Irak Nuceba İslami Direniş Hareketi Siyasi Konseyi Başkanı Şeyh Ali el-Asadi, bu ülkenin direnişinin Filistin halkını ve davasını destekleme pozisyonuna bağlılığını vurguladı ve işgalcileri Irak'taki mevzi ve kişilere karşı herhangi bir aptallık yapmamaları konusunda uyardı.

Asadi, X hesabındaki bir mesajda, Irak İslami Direnişinin "Filistin davasına destek ve müttefik olarak kalacağını" yeniden teyit etti. Asadi, Siyonist işgalin Irak'taki bireylere veya mevkilere karşı aptalca eylemlerde bulunmasına karşı uyarıda bulundu.

Milli Gazete'ye göre, Asadi, işgalcileri Irak'taki mevzi ve kişilere karşı herhangi bir aptallık yapmamaları konusunda uyararak, işgalcilerin herhangi bir aptallığının İsraillilere ve Amerikalılara karşı kararlı bir tepkiyle karşılanacağını vurguladı.

Irak İslami Direnişi geçen hafta perşembe günü, benzeri görülmemiş bir eylemde bulunarak, Yemen silahlı kuvvetlerinin işbirliği ve koordinasyonuyla İsrail rejimine karşı birçok ortak operasyon düzenlediğini açıkladı.