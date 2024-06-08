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8 Haz 2024 11:29

D-8 dışişleri bakanları toplanıyor: Gündem Gazze

D-8 dışişleri bakanları toplanıyor: Gündem Gazze

İstanbul'da yapılacak Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda, Gazze'deki durum ana gündem olacak.

Türkiye’nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı kapsamında Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, bugün 8 Haziran’da İstanbul’da yapılacak.

Türkiye’nin ev sahipliğinde özellikle Gazze konusunda yapılacak toplantı, D-8 ülkelerinin, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırılarına karşı kolektif bir duruş sergilemeleri ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor.

Toplantıya, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni’nin yanı sıra Mısır ve Nijerya’dan da üst düzeyde yetkililerin katılması bekleniyor.

News ID 1917521

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