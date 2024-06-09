Yemen: İngiltere'nin savaş gemisini hedef aldık

Arap medyasına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz'de bir İngiliz savaş gemisini ve Umman Denizi'nde Siyonist İsrail ile bağlantılı iki geminin hedef alındığını bildirdi.

Yahya Seri, ''Bu operasyonlar Filistin milletine destek amacıyla ve Nusırat Mülteci Kampı'nın işlediği suça tepki olarak gerçekleştirilmiştir.'' dedi.

Yemen Deniz Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlarda füze ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını belirten Seri, Gazze'deki saldırılar duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar deniz operasyonlarına devam edeceklerini kaydetti.