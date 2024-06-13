Yemen: İsrail bağlanıtlı bir gemiyi vurduk

Arap medyasına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de Tutor adlı İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldıklarını söyledi.

Geminin insansız su üstü aracı (USV) ve balistik füze ile vurulduğunu belirten Seri, başarılı operasyon sonucu geminin ciddi şekilde hasar gördüğünü ve batabileceğini söyledi.

Yahya Seri, İsrail limanlarına erişimin yasaklanması kararını ihlal ettiği gerekçesiyle geminin füze ve USV ile vurulduğunu ifade etti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçlerinden de yayınlanan yazılı açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin özel deniz operasyonu doğrulandı.