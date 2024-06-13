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13 Haz 2024 11:00

Yemen: İsrail bağlanıtlı bir gemiyi vurduk

Yemen: İsrail bağlanıtlı bir gemiyi vurduk

Yemen ordusu, İsrail'e seyreden bir gemiyi hedef aldıklarını ve geminin büyükhasar aldığını bildirdi.

Arap medyasına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de Tutor adlı İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldıklarını söyledi.

Geminin  insansız su üstü aracı (USV) ve balistik füze ile vurulduğunu belirten Seri, başarılı operasyon sonucu geminin ciddi şekilde hasar gördüğünü ve batabileceğini söyledi.

Yahya Seri, İsrail limanlarına erişimin yasaklanması kararını ihlal ettiği gerekçesiyle geminin füze ve USV ile vurulduğunu ifade etti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçlerinden de yayınlanan yazılı açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin özel deniz operasyonu doğrulandı.

News ID 1917688

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