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16 Haz 2024 09:46

Yemen İsrail bağlanıtlı iki gemiyi vurdu

Yemen İsrail bağlanıtlı iki gemiyi vurdu

 Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, işgal altındaki Filistin’deki limanlara giden iki gemiyi vurduklarını duyurdu.

Yemen Silahlı kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Verbena gemisinin füzelerle hedef alındıktan sonra Aden Körfezi'nde battığını bildirdi.

Yahya Seri, İHA ve çok sayıda balistik füzeyle hedef alınan TUTOR gemisinin ise batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Seri yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen bu operasyon, Yemen silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki kardeşlerine ve Filistin’in özgür milletine bir hediyedir” dedi.

Seri açıklamasında “Yemen silahlı kuvvetleri bir kez daha tüm şirketleri, İsrail’le iş yapmanın sonuçları ve gemilerinin işgal altındaki Filistin limanlarına gitmemesi konusunda uyarıyor” ifadelerini kullandı.

News ID 1917758

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