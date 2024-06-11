İran gazetelerinde seçim heyecanı

İran Anayasayı Koruma Konseyi, Mesud Pezeşkiyan, Mustafa Purmuhammedi, Said Celili, Alirıza Zakani, Emir Hüseyin Gazizade Haşımi ve Muhammed Bakır Galibaf'i 28 Haziran seçimleri için kesin aday olarak onay verdi.

İran'da seçim kampanyasının başlaması ile birlikte birçok gazetenin manşetinde seçim konusuna yer aldı.

İşte İran'ın bazı önemli gazetelerinde yer alan manşetler:

Aftabe Yez: Son maratonun başlangızı

İran'ın önemli gazetelerinden biri olan Aftabe Yez gazetesi manşetinde "Son maratonun başlangızı" başlığını kullandı.

Gazete İran Anayasayı Koruma Konseyi tarafından onaylanan adayların resimlerini ve fotoğraflarını paylaştı.

Şehrvend: Rakibini değerlendiren adaylar

İran Kızılayı'na bağlı Şehrvend gazetesi "Rakibini değerlendiren adaylar" başlığını kullandı. Mehdi Caberi kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"14. Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim kampanyası başladı. Seçimler toplumun bininci meselesi haline gelmiştir. Adayların kampanya için programlarını hazırlamaya çalışması ile birlikte bazıları diğer adayların faaliyetlerini ve hareketlerini de dikkatli bir şekilde izlemektedir. Adaylar rakiplerinin hareketlerini takip ederek kendilerince rakip aday tarafından gelecek tepkilere hazırlıyorlar".

Sobhe no: 90'lara dönme kaygısı

Sobhe no gazetesi ise 2011-2021 dönemine işareten "90'lara dönme kaygısı" başlığını kullanmış. Yazıda Cumhırbaşkanı adayı olan İran Meclis Başkanı Tahran kenti milletvekili Muhammed Bakır Galibaf'ın seçimle ilgili açıklamasına yer verişmiştir.

Galibaf'ın açıklamasının bir bölümünde şu ifadeler kullanılmış:

Büyük bir değişim yaratmaya ve İran'ın refahı için büyük bir adım atmaya hazırım. Başlattığım işi yarım kalmasına izin vermeyeceğim. İran refah ve geçim sorunlarıyla karşı karşıya kalmayacak kadar zengin.

Şark: Kimseye benzemeyen adam

Reformistlere yakınlığı ile bilinen Şark gazetesi de ilk sayfasında Mesut Pezeşkiyan'ın fotoğrafına yer vererek "Kimseye benzemeyen adam" başlığını kullanmış.

Abdulrahman Fethullahi kaleme aldığı yazıda "Pezeşkiyan’ın seçimlerleki kaderi ile ilgili 3 senaryo var:

1.Pezeşkiyan’ın kaderi 2021 seçimlerini kaybeden İran Merkez bankasının eski başkanı Abdulnasır Himmeti’ye benzemesi. 2.İran eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gibi seçimi kazanması. 3. 23 Mayıs 1997 seçimleri önde götüren Muhammed Hatemi’ye benzemesi" görüşünü savundu.