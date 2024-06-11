İran Yargı Erki Başkanı Katar'a gidiyor

İran Yüksek Mahkemesi Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Kazım Garipabadi, adli diplomasi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin diğer ülkelerle adli etkileşimlerinin düzeyini geliştirmesi doğrultusunda, İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei’nin Katar Yüksek Yargı Konseyi Başkanı'nın daveti üzerine bu ülkeye bir günlük ziyarette bulunacağını ifade etti.

Garibabadi, Katar Emiri ve bu ülkenin Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ve Katar'da yaşayan İranlılar ile görüşmenin yanı sıra iki ülke arasında adli işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı ve cezai konularda adli yardımlaşma anlaşması imzalanmasını İran Yargı Erki Başkanının Katar ziyaretinin ana gündeminde yer alacağını duyurdu.

Garibabadi ayrıca, yargı diplomasisi çerçevesinde İran Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcısı’nın önümüzdeki hafta BRICS ülkelerinin Yüksek Mahkeme Başkanları ve Başsavcılarının toplantısına katılacağını bildirdi.

L.F