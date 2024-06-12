İran-Özbekistan maçı 0-0 berabere bitti

İran Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası 2. ön eleme turu beşinci ve son haftasında dün 11 Haziran Salı günü Azadi Stadyumu'nda Özbekistan ile karşılaştı.

İki takım arasında yapılan meç 0-0 berabere sona erdi.

E Grubu'nda İran ve Özbekistan, iki turlu karşılaşmalarda Türkmenistan ve Hong Kong'u mağlup etmeyi başardı ve zirve için karşı karşıya geldi. İran milli takımı ile Özbekistan milli takımı bugüne kadar 13 kez karşılaştı ve bu maçlar sonucunda İran milli takımı 10 galibiyet, Özbekistan milli takımı 1 galibiyet elde etti ve iki maçta da beraber kalındı. Bu maçlarda toplam 23 gol atılırken, bunların 18'ini İran milli takımı, 5'ini ise Özbekistan milli takımı attı.