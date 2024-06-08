İran-Türkiye maçı 3-1 tamamlandı

İran Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde bugün sabah saat 6.00'da Türkiye ile karşı karşıya geldi.

İran takımı ilk sette 25 puan kazandı Türkiye takımı ise 23 puan kazandı. Böylelikde İran takımı Türkiye'yi ilk sette 1-0 öne geçti.

İran takımı ikinci sette kaybetti

İran ile Türkiye arasındaki voleybol maçı tüm heyecanı ile devam ediyor. İranlı milli sporcular ikinci sette 23-25 oyunu kaybetti.

İran takımı üçüncü sette kaybetti

İran takımı üçüncü sette de maçı kaybetti. İranlı milli sporcular 3. sette de 23-25'e maçı kaybetti. Türkiye takımı maçı 3-1 öne geçti.