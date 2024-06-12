İran Yargı Erki Başkanı Doha'da Katar Emiri ile görüştü

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

İran Yargı Erki Başkanı Doha ziyareti çerçevesinde Katar Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Hasan Bin Lahdan Ali Al Muhannadi ile de bir araya geldi.

Adli işbirliği konuların ele alındığı görüşmede Ejei, İran ve Katar arasında imzalanan anlaşmaların tam olarak uygulanması için Tahran'ın hazır olduğunu vurguladı.

Ejei, ''İran-Katar ilişkilerinin geliştirilmesi iki ülkenin yanı sıra bölgeye de yararlı olacaktır.'' dedi.

Muhsini Ejei ayrıca, Katar Yüksek Yargı Konseyi Başkanı'nı Tahran'a davet etti.