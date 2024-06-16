Cumhurbaşkanı adayı: Uluslararası alanda yeni bir liderlik yaratmalıyız

Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilen Tahran Belediye Başkanı ve eski üst düzey milletvekili Alireza Zakani dış politikadaki görüşünü anlattı.

Dün televizyon programına katılan Zakani şu ifadeleri kullandı:

Aksa Tufanı ve Sadık Vaat(Gerçek Vaat) Operasyonu İran için yeni itibar kazandırdı.

İran'a uygulanan yaptırımlar

İran’a uygulanan yaptırımlar zalimce bir politikadır bunu ilk adım olarak etkisizleştirmemiz lazım. Bizim için yaptırımlar konusu ülke içinde çözülebilecek bir sorundur. İran'ın Batı Asya'daki coğrafi konumu, ülkenin önemli bir özelliği olarak değerlendirilmelidir. Kuzey ve güney koridoru da bu yönde çok önemli. Bu koridorun tüm bölge ülkelerinin yararına kullanılması gerekiyor.

Çin ve Rusya ile işbirliği

Uluslararası alanda yeni bir liderlik yaratmalıyız. İran, Çin ve Rusya'nın belirleyici rolüyle kendimize yeni koşullar yaratabiliriz.

Dünya bir geçiş sürecindedir ve iki kutuplu dünya düzeni, yeni dünya düzeni ve Büyük Ortadoğu rpojesi başarısız olmuştur.