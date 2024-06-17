Farklı ülkelerde Kurban Bayramı’na özel yemekler

Kurban Bayramı’nda İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadeti de Müslümanlar tarafından yerine getirilir.

Kurban Bayramı, İslam dünyasının dört bir yanında, çeşitli gelenekler ve ritüellerle kutlanan önemli bir dini bayramdır

Her ülkenin Kurban Bayramı gelenekleri, görenekleri, bayram kutlamaları birbirinden farklı.

Bu yazıda farklı ülkelerde Kurban Bayramına özel yemekleri tanıtacağız:

Doğu Asya ülkeleri

Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi Doğu Asya ülkelerinde Ramazan ve Kurban bayramlarında Müslümanların sofralarında en çok tercih edilen yemeklerden biri Sheer khurma’dır (süt ve hurma).

Diğer bir yemek ise, kavrulmuş eriştelerden oluşan ve üzerine badem, kıyılmış fındık, dilimlenmiş hurma , süt, krema ve şekerden oluşan Suyan’dır.

Endonezya

Endonezya halkı bu ülkenin Hollanda sömürge tarihinden etkilendiğindiği için Ramazan Bayramı kutlamaları veya Kurban Bayramı’nda baharatlı kek pişirir. “Lapis Legit” olarak da bilinen bu tatlı Hollanda'da oldukça popülerdir.

Nijerya

Nijerya’da kutlama törenlerinde genellikle amala veya olobo adlı bir yemek pişirilir. Bu yemek muz unundan yapılır.

Afganistan

Tatil günlerinde ve bayram kutlamalarında Afganistan’ın vazgeçilmez yemeklerinden biri Bolani’dir. Bu yemek, genellikle pırasa, patates, yeşil soğan, balkabağı veya kıyma gibi sebzelerin karışımıyla doldurulmuş piroşkiden oluşmaktadır.

Fas

Tavuk pastili Fas'ta popüler ve sevilen bir yemektir ve bayramın gelişini ifade eder. Bu yemeğin pişirilmesi yaklaşık 3 saat sürer. Tavuk pastili kutlamalarda ve önemli günlerde çeşitli etler ve tatlı yiyeceklerin yanında meze olarak servis edilir.

Hindistan ve Pakistan

Hint Ekmek Pudingi veya Çift Kamiha olarak da bilinen Shahi Tukda, Hindistan ve Pakistan'da en popüler bayram tatlılarından biridir.

Bosna Hersek

Bosnalıların favorisi olan Karamelli Elma Tatlısı, soyulmuş elmaların eritilmiş kahverengi şekerde kaynatılması, ardından içlerinin fındıkla doldurulması ve üzerine çırpılmış krema veya taze krema eklenmesiyle yapılır. Bu tatlı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında Müslümanların sofralarında servis edilir.

Singapur

Rendang bir Minangkabau yemeğidir. Yavaş pişirilen, hindistancevizi sütünde kızartılan ve birkaç saat boyunca bitki ve baharat karışımıyla tatlandırılan, et bazlı zengin bir yemektir. Bu yemek Endonezya'da geleneksel bir yemek olarak görülse de Malezya, Brunei ve Singapur'daki Müslümanlar arasında en ünlü bayram yemeklerinden biri olarak oldukça popülerdir.