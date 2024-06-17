Putin Kuzey Kore'yi ziyaret edeck

Kremlin'den Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 18-19 Haziran tarihlerinde Kuzey Kore'yi ziyaret edecek.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçtiğimiz Eylül ayında Rusya'nın Uzak Doğu bölgesine yaptığı bir ziyaret sırasında Putin'i davet etmişti.

Putin Temmuz 2000'den bu yana Pyongyang'ı ziyaret etmemişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Kuzey Kore Devlet İşleri Başkanı Kim Jong Un'un daveti üzerine Vladimir Putin 18-19 Haziran tarihlerinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne dostane bir devlet ziyareti gerçekleştirecek" denildi.

Putin, Kuzey Kore'nin ardından Vietnam'a geçecek.

Kaynak: NTV