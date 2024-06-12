Putin İran-Avrasya Ekonomik Birliği serbest ticaret anlaşmasını imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran-Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) serbest ticaret anlaşmasını imzaladı.

İran İslam Cumhuriyeti ile AEB arasında imzalanan kalıcı tam teşekküllü serbest ticaret anlaşması geçen hafta Rusya Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.

Bu anlaşma 25 Aralık 2023’te Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısı sırasında imzalandı.

Söz konusu anlaşma, Avrasya Ekonomik Birliği ve üye ülkeleri ile İran arasındaki ticaretin temel kurallarını "Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kurallarına mümkün olduğu kadar yakın" bir biçimde sunuyor.

Kalıcı serbest ticaret anlaşmasının, 2019'dan bu yana yürürlükte olan geçici anlaşmanın yerini alması bekleniyor. İran'ın AEB ile dış ticaret hacmi, geçici anlaşmadan bir yıl sonra, 2020'de 1 milyar doları, 2021'de 2 milyar doları aşmıştı.