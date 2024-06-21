Ofisten yapılan açıklamaya göre işgalci rejimin saldırıları sonucu El-Aksa televizyonunda çalışan Selim eş-Şerefa, şehid oldu.

Böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit olan gazetecilerin sayısı 152'ye yükseldi.

İşgalci güçler, Gazze'deki soykırım ve katliamların haberlerini engellemek amacıyla gazetecileri aileleri ile birlikte katlediyor.

Medya Ofisi, daha önce yaptığı açıklamada, siyonist rejimin Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak katlettiğini" belirtmişti.