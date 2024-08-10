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10 Ağu 2024 09:36

Gazze'de 2 gazeteci daha şehit oldu

Gazze'de 2 gazeteci daha şehit oldu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Siyonist rejimin saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Siyonist rejimin Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Filistin Televizyonunda çalışan Temim Ahmed Ebu Muammer ile El-Aksa Kanalı çalışanı Abdullah Mahir es-Susi isimli gazeteciler şehit düştü.

Filistinli gazetecilerin hedef alınması ve öldürülmesinin kınandığı açıklamada, uluslararası toplum ve örgütlerden " Siyonist rejimin devam eden suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanması, soykırım suçunu, katliamı ve gazetecilere yönelik suikastları durdurması için Siyonist rejimin'e baskı yapılması" istendi.

Böylelikle 7 Ekim 2023'ten bu yana Siyonist rejimin saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde şehit olan gazetecilerin sayısı 168'e yükseldi.

News ID 1919192

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