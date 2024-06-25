Siyonist rejimden Gazze'de UNRWA'ya ait okullara saldırı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda, eş-Şati Mülteci Kampı ve ed-Derec Mahallesi'nde sığınma merkezi olarak kullanılan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 2 okulu da bombaladığı belirtildi.

Şati Mülteci Kampı'nda vurulan okuldan aralarında çocukların da olduğu 5 kişinin cesedinin sivil savunma ekipleri tarafından çıkarıldığı kaydedilen haberde, ed-Derec Mahallesi'nde bombalanan Abdulfettah Hamud Okulu'nda da 6 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Haberde, Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'nde de Siyonist rejim ordusunun saldırdığı bir evden 2 kadının cesedinin çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde saldırılarını sürdürdüğü vurgulanan haberde, Refah kentinin batısına yönelik saldırılarda bir gencin yaşamını yitirdiği ve birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.

Siyonist rejim güneydeki Han Yunus kentini de bombaladığı aktarılan haberde, gece saldırılarında şehit olanların çoğunun kadın ve çoçuk olduğu vurgulandı.