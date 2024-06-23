Galant, İran'ı görüşmek için ABD'ye gitti

Soykırımcı İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 261 gündür aralıksız devam ederken rejimin savaş bakanı Yoav Galant, ABD'li yetkililerle görüşmek için Washington'a gitti.

İsrail basını Yoav Galant'ın Gazze savaşının 3. aşamasını görüşmek için ABD'ye gittiğini bildirdi.

Galant'ın ABD ziyaretinin gündeminde Lübnan'ın güneyindeki durum ile İran nükleer programı da yer alıyor.

Son günlerde rejimin stratejik işler bakanı Ron Dermer ve iç güvenlik danışmanı Tzachi Hanegbi, Washington'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk'le bir araya geldi.

Amerikan medya kuruluşu CNN, görüşmede Lübnan sınırındaki çatışmalar, İran ve Gazze'de ateşkes müzakereleri dahil çeşitli konuların ele alındığını aktardı.